Natalie Vértiz se convirtió en madre por segunda vez en agosto del año pasado, fruto de su relación con Yaco Eskenazi. Desde ese momento, la modelo, de 30 años, no deja de presumir a su bebito en sus redes sociales.

Esta vez, por medio de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza compartió una tierna sesión de fotos en la que ella y su bebito Leo fueron los protagonistas.

“Mi Leo se ha robado mi corazón de una manera inexplicable, me muero por ti mi amor! Parece un dejavú. Hace 8 años estuve aquí con mi Liam y ahora me toca estar con mi otro príncipe! Quien iba a decir que tendría tanta suerte de tener a estos dos hombrecitos que me cambiaron la vida”, escribió la conductora de ‘Estás en todas’ junto al detrás de cámaras de la sesión.

En el video se ve al bebito Leo muy feliz junto a su madre, quien se luce en un hermoso vestido blanco posando para el lente de la fotógrafa Alexandra Behr.

Hasta el momento, la publicación de Natalie Vértiz cuenta con más de 43 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes expresaron todo su amor para la influencer y su bebé.

