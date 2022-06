Jazmín Pinedo regresó a la conducción de América TV y ahora hace dupla con Jaime ‘Choca’ Mandros, en el programa ‘+Espectáculos’ que va de lunes a viernes. Esto habría provocado los celos de Natalie Vértiz, quien conduce con ‘Choca’ el programa sabatino ‘Estás en Todas’.

“La verdad yo no entiendo, ‘Choca’, supuestamente tú eras mi partner, mi dupla, de verdad... yo no puedo trabajar así con gente desleal, no puedo trabajar en un ambiente laboral tenso. No me parece que estés de lunes a viernes (con Jazmín) y los sábados vengas de yapita, yo no voy a aceptar ser plato de segunda mesa”, había comentado la esposa de Yaco Eskenazi, el último sábado .

Choca se defendió diciendo que Natalie “siempre será el plato de fondo, ella (Jazmín) es la entradita”.

¿Qué respondió Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo se habría molestado por los comentarios de ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz. Ella respondió de manera contundente este lunes 6 de junio y le mandó un fuerte mensaje a Natalie Vértiz.

“Quiero decirte algo... Yo no quiero ser tu partner, tampoco quiero ser tu favorita, porque eso me lo voy a aganar a pulso”, le dijo Jazmín a Mandros. Además, le sugirió al productor cancelar el programa ‘Estás en Todas’.

“Aprovechando la situación, ya cerremos ‘Estás en Todas’ y que venga Natalie Vertiz acá y compartimos el espacio de lunes a viernes”, comentó.

