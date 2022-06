La presentadora de América HOY, Janet Barboza, fue cuestionada por la defensa que viene haciendo su programa hacia Melissa Paredes, luego de que la modelo revelara fuertes chats con los que buscaría dejar mal parado a Rodrigo Cuba.

La popular ‘Rulitos’ abrió la caja de preguntas en Instagram, donde los usuarios consultaron si Melissa Paredes regresará al programa de América TV, a lo que ella no lo descartó.

“Eso solo lo puede responder el productor”; dejando abierta la posibilidad de que la novia de Anthony Aranda retorne al set de América TV.

“¿Por qué le quieren limpiar la cara a Melissa? Ojalá no regrese al programa”; dijo indignada otro usuario en Instagram, pero Janet Barboza no se quedó callada. En ese sentido, aprovechó para arremeter contra Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Eso no es verdad. Todos tenemos derecho a que se escucha nuestra versión, no somos jueces. Lo que si creo es que el Gato no fue 100% honesto, entonces nadie es tan malo n tan bueno”, comentó.

Melissa Paredes: colegio donde estudia su hija no apoya a la modelo

Jorge Cuba, padre del “Gato” Cuba, se comunicó con la producción de ‘Amor y Fuego’ donde informó sobre qué han expresado las autoridades del colegio donde acude su nieta.

“(Melissa Paredes) Ya se olvidó de insistir con el tema de la variación de la tenencia porque el mismo colegio recomendó no efectuar ninguna variación en el régimen actual”, se lee en el mensaje que mandó ‘Don Gato’ y fue leído por Rodrigo Gonzalez.

Esta misma versión fue corroborada por la abogada de la familia Cuba, Leydi Peña. Es decir, el colegio recomienda que ambos padres sigan disfrutando 3 días 1/2 con la pequeña, de acuerdo a la conciliación que firmaron en noviembre del 2021.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO