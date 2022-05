Todo va tomando forma. Janet Barboza es hoy una de las conductoras menos queridas por Melissa Paredes y su mamá, debido a que la ‘rulitos’, fue la primera en atreverse a cuestionar la verdad de la modelo en ‘América Hoy’, sin embargo, con las nuevas pruebas, todo cambia.

El sábado pasado, el caso de la infidelidad de Melissa Paredes, revivió, pero esta vez con las pruebas presentadas por la exconductora de ‘América Hoy’ en ‘Instarandula’, donde se puede ver que había complicidad y normalidad entre la modelo y el ‘Gato’ Cuba luego del polémico ampay con el ‘Activador’.

Estos chats nuevos fueron vistos por Janet Barboza y al parecer cambiaron su forma de ver el caso, ya que en una entrevista con el diario ‘El Popular’, afirmó que quedó más intrigada que antes: “A mí lo que me llama la atención son los chats post ampay, porque si estaba todo bien, ¿por qué se sigue preocupando por ella? ¿Si se alimentó o no se alimentó? Si quiere que la acompañe a un lugar, como que no hay una relación muy consecuente con lo que él publicó en su comunicado, porque si estás tan dolido porque te fueron infiel a nivel nacional, ¿Cómo te preocupas por la persona que te hizo este daño? No le encuentro sentido”.

Además, para reforzar su punto de vista, Janet habló sobre cómo el ‘Gato’ se seguía preocupando por Melissa y su salud, pese a que le fueron infiel: “Melissa tenía un tema muy personal, que no tenía nada que ver con embarazo, como se dejó entrever y por supuesto, él quiere acompañarla y estar ahí para ella, lo cual habla bien de él, pero al mismo tiempo no tiene sentido. Si estoy tan molesto y dolido por lo que me hiciste, con toda la razón del mundo; no habría una reacción acorde”.

