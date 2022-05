Una guerra de nunca acabar. Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras difundir varios pantallazos de sus conversaciones con Rodrigo Cuba, que demostrarían que al parecer ambos sí se encontraban separados antes del ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Y es que el creador de “Instarándula”, Samuel Suárez, reveló que le modelo le confesó tener en su poder un video y más chats con el futbolista, las cuales no saca a la luz debido al pedido de algunos allegados, pero principalmente porque se prepara para “un posible juicio”.

“Ella jura que tiene más cosas que no va sacar (…) Hasta hay un video, que no me dijo tampoco el contenido. Obviamente yo le pregunté por qué ahora y no antes, y su respuesta fue que las está guardando para un posible juicio”, dijo el periodista de espectáculos.

Frente a ello, el popular ‘Samu’ expresó que le parece muy extraño que la exconductora de “América Hoy” no se haya defendido antes, si es que ya tenía dichas capturas.

“Igual es algo completamente raro que no haya sacado los pantallazos en su momento... No sacó nada, no tenía nada en ese momento y ahora sí lo tenga, o es que recuperó y recién lo muestra. No sé qué está pasando”, finalizó.

