Un tierno video ha despertado emociones en los usuarios de TikTok. En el clip se puede ver a un tierno perrito empujando a su dueño en silla de ruedas. Evidentemente, el perrito no ayuda mucho al intentar empujar a su dueño, debido a que no tiene la suficiente estabilidad en sus dos patitas, pero la intención del can, fue lo que más conmovió en redes. | VIDEO: TikTok