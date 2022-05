Rodrigo González no se calló nada y se refirió a los chats que habría expuesto Melissa Paredes sobre las conversaciones que mantuvo con Rodrigo Cuba antes y después del ampay con Anthony Aranda. Y es que la modelo querría comprobar que sí se encontraba separada del futbolista.

“A mí no me cambia en nada el concepto de lo inescrupulosa que ha sido, no me cambia ni un volteo con los chats que presuntamente ha expuesto en redes sociales”, comenzó diciendo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Por su parte, Gigi Mitre le dio la razón, sin embargo, señaló que existe una frase que escribe el futbolista que sí le causa bastante extrañeza, y es cuando Cuba le consulta a Melissa “si sus compañeros de trabajo saben algo”.

“Para mí tampoco, pero solo una frase me hizo dudar, porque todo lo demás, todos los chats han sido judicializados. De lo que yo leí, vi, solo estoy esperando la respuesta del Gato sobre cuando él le preguntó: ‘¿Tus compañeros de trabajo saben?’”, agregó la presentadora.

Por último, el conductor de Willax TV señaló que seguro Rodrigo Cuba está asesorándose muy bien para poder responderle a su exesposa.

“Estará armando su plan de contingencia, bien asesorado. Está agazapado. Es gato ya saltará al cuello. La respuesta puede ser tantas cosas, porque luego en el chat nada te indica que va por ahí, entonces no sé qué se ha descubierto...”, finalizó diciendo Rodrigo González.

