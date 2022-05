Durante la reciente edición de este lunes 30 de mayo de “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo Gonzáles arremetió contra Ethel Pozo, quien en su magazine denunció haber sido amenazada por opinar sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Para el popular ‘Peluchín’, Ethel Pozo y sus compañeros no pueden dar cátedra de moral porque ellos fueron los primeros en hacer leña de Melissa Paredes.

“¿Con qué cara? con el chat en la pantalla y siendo el show que más vapuleó y trapeó el piso con la que además en ese entonces era su conductora nos viene a dar cátedra de moralina y de cuidado”, comentó Rodrigo González durante su programa de Willax TV.

“Te amenazan y tú no dices, ya pues (...) Caraduras, mentirosos, falsos, fingidos, fariselas, eso es lo que son”, agregó.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

La conductora de “América hoy” dijo que no tocará más el tema de la modelo y el futbolista y explicó sus motivos. “Saben que he tratado de ser imparcial y objetiva. No todo se puede decir porque hay que tener la autorización de los terceros...”, señaló la hija de Gisela Valcárcel.

“Al igual que Lizbeth Cueva, no quiero hablar del tema porque he recibido amenazas. Por eso no me gustaría tocar el tema. Es complicado”, afirmó.

