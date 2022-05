Los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal generaron que muchas mujeres aparezcan en las pichangas de sus parejas debido a la desconfianza. Pero esto no parece estar en discusión en el matrimonio de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, ya que el conductor advirtió que nadie le prohibirá ir a las pichangas.

“Hoy retomo las grabaciones de “En esta cocina mando yo”, ya estoy caminando, totalmente no porque todavía no puedo volver a las famosas pichangas, pero sí, ya estoy bien, ya puedo caminar, hacer mi vida normal”, dijo Yaco Eskenazi para América Espectáculos.

“Pichangas que vas a hacer normalmente porque te decían si le ibas a pedir permiso a Natalie”, comentó el reportero. “Jamás pediría permiso para ir a jugar pichanga, avisaré”, fue la contundente respuesta de Yaco Eskenazi.

El conductor aseguró que su esposa entiende que le gusta ir a las pichangas, pero no tiene ningún interés de ir a verlo jugar: “No, imagínate, es lo que más me gusta, lo que más disfruto y Natalie también lo entiende, es más, yo siempre le digo que me haga la ‘taba’, pero ella ‘fuera, qué voy a ir a verte jugar’, más mala la Natalie”.

“Está en Cannes, compradre, qué va a ir a verme a mi pichanga con mis amigos, con esos gatos, no, no va”, bromeó el exchico reality.

En ese sentido, Yaco Eskenazi se mostró muy feliz por los logros de su esposa: “Estoy muy orgulloso de Natalie, todo lo que se propone, lo logra, además que tiene una facilidad para organizar sus tiempos y su vida que es admirable, o sea, primero me aguantó con el segundo bebé (...) Leito cumplió los 6 meses, le dio de lactar los 6, 7 meses que ella quería para pasarle los anticuerpos y, después, primer viaje a Cannes. Te juro que de verdad que cuando alguien se propone algo, lo visualiza, lo logra y Natalie es un ejemplo de eso. Estoy feliz, orgulloso”.

