Natalie Vértiz entrevistó a Jossmery Toledo en el programa “Estás en todas” y le preguntó por qué estaba soltera. “Una chica tan guapa, regia, linda, ¿por qué sientes que una chica como tú está soltera?”. “Es un poquito complicado, yo creo que mientras más pasan los años, más exquisita te vuelves en que alguien venga a tu vida. Tú has tenido suerte, te lo juro, de verdad”, respondió la ex PNP, quien explicó que lo que no tolera en una relación, es la mentira. En ese sentido, Natalie Vértiz preguntó lo siguiente: “¿Te han sido infiel alguna vez en tu vida?”. Entre risas, Jossmery Toledo respondió: “Toda la vida me han sido infiel, he tenido mala suerte en el amor”. Por esta razón, Natalie Vértiz aprovechó para recordar que no todos los hombres son infieles y mandó una advertencia a su esposo: “Pero no todos son así, amiga, a mi Yaco... ¡Pobre de ti, Yaco Eskenazi!”, comentó persignándose. Fuente: América Televisión