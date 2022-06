Melissa Paredes habló este viernes 10 de junio con el programa ‘Amor y Fuego’ y aprovechó para responderle a la actriz Mayella Lloclla, quien la cuestionó por el enfrentamiento mediático que viene protagonizando con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba y consideró que la polémica es usada por sus protagonistas para generar dinero.

Según Melissa Paredes, su excompañera en la telenovela ‘Dos Hermanas’, está un poco desinformada sobre el tema y le aclaró que no ‘busca ganar dinero’ a costa de escándalos.

“Creo que está un poquito desinformada. De hecho, nadie quiere que le pase esto en la vida. No es una manera de conseguir dinero, a mí no me pagan por hacerme mala fama o porque me ataquen, pero creo que ahí está un poquito confundida”, manifestó Melissa Paredes.

¿Qué dijo Mayella Lloclla sobre Melissa Paredes?

La actriz Mayella Lloclla opinó sobre el conflicto mediático entre Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Y es que en los últimos días, los exesposos se han visto envueltos en nuevos dimes y diretes por la tenencia de su pequeña hija.

“Siento que estos escándalos los hacen a propósito, para poder, de alguna manera, conseguir algo de dinero. Qué fea manera de poder conseguirlo, con hablar de tu vida privada, pero eso es cuestión de cada uno”, arremetió la actriz en una entrevista con El Popular.

TE PUEDE INTERESAR