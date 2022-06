La exvoleibolista y ahora modelo Rocío Miranda generó controversia por sus recientes declaraciones contra la conductora de América TV, Jazmín Pinedo, quien recientemente se peleó con Magaly Medina.

Miranda tuvo duras palabras contra la popular ‘Chinita’, diciendo que “le debería agradecer a ‘Magaly Teve, la firme’ por el rating que le ha dado” durante los días que utilizó las pantallas de TV para responder a la ‘Urraca’.

En entrevista con Trome, la modelo recordó la vez que Jazmín Pinedo le hizo un desplante en su cara, cuando tenía un programa en Latina TV. Y es que Rocío Miranda la había criticado por ser seleccionada para cubrir el Mundial de Rusia 2018, cuando Perú clasificó al máximo campeonato de futbol.

“Yo dije que no me parecía porque no era una persona preparada ni periodista deportivo, pero ella se lo tomó muy a pecho”; recordó la exvoleibolista.

“Una vez me invitaron al programa que conducía Jazmín con Karen Schwarz y Magdyel Ugaz. Yo entré al set de televisión y empecé a saludar. Cuando me acerqué para saludarla, me dijo: ‘A ti no te voy a saludar porque tú me criticaste y dijiste que no debí ir al mundial por no estar preparada’ (...) y ella le dijo a toda su producción que por qué invitaban a ese ‘tipo de personas’ a su programa”, contó, al recordar su amarga experiencia frente a Jazmin Pinedo.

Rocío Miranda dijo que no le respondió por respeto a todas las personas que estaban en el set, pero que se sintió ninguneada. Tildó de “creerse diva” a Jazmín Pinedo.

“Me molestó ir a un sitio y te quieran minimizar o ningunear de esa manera. Para creerse diva no basta con tener una camioneta de alta gama, sino son importarte los años de experiencia y respaldo de la gente”, agregó en entrevista a Trome.

