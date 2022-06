Una indignada joven que viajaba en el mismo vuelo de LATAM donde fue desalojada Jossmery Toledo, contó su amarga experiencia tras ser testigo del escándalo que se armó en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de Chiclayo.

La usuaria identificada en TikTok como Katherine Piscoya relató su “pésima experiencia con Jossmery Toledo”, en el vuelo 2279 que venía a Lima. Ella confirmó que el vuelo programado para la 1:30 pm se retrasó un par de horas, hasta que a las 3:30 pm la gente pudo abordar el avión.

La pasajera dijo que la integrante de ‘Esto Es Guerra’ “no quería cumplir los protocolos” al estar en el asiento de salida de emergencia, “y como se sabe por temas de protocolos no puedes llevar nada en tu pierda ni en los pasadizos”.

“Por algo es de ‘emergencia’, pero a ella no le cabía en la cabeza. Ella llevaba un abrigo que no quería ni ponérselo, quería llevarlo en las piernas. Le dijeron que lo ponga en la parte de arriba donde van las maletas. Ella quiso hacer su berrinche, dijo ‘no, no me lo quiero poner ni subirlo quiero llevarlo en las piernas’. Le dijeron al capitán y nos regresaron”, contó la joven en un video de TikTok.

La usuaria dijo que la gente se puso “loca” y, peor aún, cuando vieron que se trataba de Jossmery Toledo: “la gente ya la quería linchar”.

“Llamaron a la policía para que la bajen, pero la señorita no quería que la toquen, no quería bajar. La gente estaba indignada y se acercaron varias personas y dijeron ‘si ustedes no la bajan la vamos a bajar nosotros’. Ella, de miedo, se bajó, no es que ella quiso obedecer, porque la gente la iba a bajar.... Por no ponerse el abrigo retrasó más de una hora (el vuelo) y perjudicó a todos”, sostuvo enfurecida.

¿Qué dijo Jossmery Toledo tras ser obligada a bajar de avión?

Jossmery Toledo había indicado que no entendía por qué le habían obligado a bajar del vuelo. “Me han bajado del vuelo porque un aeromozo me voy a averiguar sus nombres, me han bajado por esta manta, me parece un abuso lo que han hecho”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Yo estaba en el asiento de emergencia con unos amigos regresando de Chiclayo a Lima. Yo siempre cargo esta manta en las piernas, entonces viene el aeromozo todo prepotente y me dice que tenía que ponerme el saco, yo le dije que me lo ponía encima cuando despega. Entonces me la sobrepongo en la espalda y me dice que no”, agregó.

