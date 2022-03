¡Fuertes declaraciones! Rocío Miranda no dudó en pronunciarse sobre el sorprendente cambio físico que ha tenido Sheyla Rojas en las últimas semanas. Y es que recordemos que la modelo confirmó que sufrió una parálisis facial por someterse a un procedimiento estético.

“A Sheyla la conozco desde el 2011 porque nos iniciamos juntas en el modelaje y para esa fecha ya se había hecho el aumento de busto. Siempre ha sido una chica bien guapa, simpática y bonita”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exvoleibolista comentó que desde su perspectiva, Sheyla se habría vuelto adicta a las operaciones estéticas, motivo por el que necesitaría ayuda psicológica.

“Creo que se ha excedido, no ha tenido las precauciones ni el cuidado debido. A veces, hay personas que se operan algo, y luego quieren una y otra cirugía. Eso es porque ya caen en la adicción a las cirugías y parece que Sheyla la tuviera. Sería bueno que reciba una ayuda psicológica”, finalizó diciendo a Trome.

Sheyla hace aclaración sobre su parálisis facial

La modelo Sheyla Rojas estuvo como invitada especial en el programa “JB en ATV”, donde aprovechó la oportunidad para aclarar el caso de su mala operación y para confirmar que lo que le sucedió fue solo un tema de papada y no tiene nada que ver con el aumento de labios.

“Lo que pasa es que yo tengo un problema que me operé y no es el labio, ya yo lo aclaré varias veces. No es el labio, es el tema de la papada. Entonces, sí tuve un problema, tengo un problema, de hecho sigo en terapia”, expresó.

