¡Totalmente indignados! Luciana Fuster sorprendió a propios y extraños al presentarse como invitada especial en un evento que organizó la Municipalidad de Breña por el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, los cibernautas no dudaron en destruir a la modelo por ser elegida como una “representante” de las mujeres.

La influencer se animó a compartir un video en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció la oportunidad que le dieron en dicha celebración. “Gracias Municipalidad de Breña por hacerme parte de una más de sus celebraciones. Esta vez por el Día Internacional de la Mujer, haciendo el reconocimiento a muchas mujeres valerosas y luchadoras”, escribió como descripción.

Frente a ello, cientos de usuarios comentaron muy enojados el post de Diario Ojo, señalando que Luciana no era una “chica digna” para representar a las mujeres de nuestro país, debido a su reciente romance con Patricio Parodi, expareja de la que fue su amiga, Flavia Laos.

“¿Por qué no llaman a una científica, a una deportista, a alguien que realmente represente a una mujer peruana luchadora?”, “Un poquito más e invitan a Melissa Paredes, qué locura”, “Está todo al revés, hay mujeres profesionales, fuertes, luchadoras, que merecen salir y exponer todo lo relacionado a la mujer. Esta chica no ha hecho nada por la vida”, comenzaron escribiendo.

“Esta mujer no se respeta a ella misma, mucho menos va a representar a alguien. Esta muchacha no sabe ni dónde está parada”, “Es una falta de respeto, ella no nos representa. No tiene valores ni principios”, “Cómo van a invitar a una chica que no sabe más que ser problemática.. No sabe más que estar pasando de mano en mano”, “Lo único que representa es a una mala amiga y sin códigos”, agregó.

