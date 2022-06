La mamá de Juan Víctor, Doña Alicia, expresó su indignación por los recientes comentarios de la madre de Andrea San Martín, quien dejó entrever que la influencer tiene que trabajar pese a estar delicada de salud por el aborto que tuvo.

“(Ella) está mejorando pero a la vez volviendo al trabajo, las cuentas no esperan y tiene que cumplir por las bebés”, respondió Dora Pilares, madre de la popular ‘Ojiverde’. Como se sabe, Juan Víctor ha denunciado que no puede ver a su hija con Andrea San Martín, porque la modelo le ha puesto restricciones.

Estas palabras generaron que la mamá de Juan Víctor reaccionara, calificando a Sebastián Lizarzaburu - pareja de Andrea - de “mantenido”. Hasta dejó entrever que Andrea y su novio están esperando que JV deposite el dinero de la manutención de su hija.

“‘Las cuentas no esperan y tiene que cumplir por las bebés’... dice ‘las bebés’ en plural. ¿Tienen un pata pintado a su lado? No señora, usted no lo ayuda, es más, lo hace quedar como mantenido en esa casa. Estarán esperando los 5 mil soles para comprar huevos, quizás, como han subido de precio, dicen”, escribió en Instagram.

MIRA TAMBIÉN: Qué pasará con la hija Melissa Paredes tras acusar a Rodrigo Cuba de afectar su indemnidad sexual

En una historia de Instagram anterior, la abuela de la segunda hija de Andrea mandó una indirecta a Sebastián Lizarzaburu: “Qué se puede esperar de alguien que abandonó a su menor cuando tenía menos de 2 años (tanto que la mamá lo denuncio por abandono de hogar) Aunque ahora le cubra las necesidades para callar a la mamá, eso dice mucho de su manera de ser. Cero ética, cero empatía, cero moralidad”.

Instagram

Juan Víctor irá al Ministerio de la Mujer “para recuperar a su hija”

En comunicación con el programa ‘Amor y Fuego’, Juan Víctor lanzó una advertencia a la popular ‘Ojiverde’ y dijo que acudirá a las autoridades.

“(Enviaré) Una solicitud al Ministerio de la Mujer, al Ministerio Público, al Juzgado de Familia, a la Demuna de Surco, a donde tenga que hacerlo. Yo no voy a usar nunca la violencia para recuperar a mi hija, para que recupere su vida normal”; declaró a Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR