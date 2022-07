El pasado 28 de junio, tanto Rodrigo Cuba como Melissa Paredes, acudieron a declarar ante la Fiscalía por la polémica llamada telefónica en que la actriz presuntamente amenazó a su exesposo y lo acusó de afectar la indemnidad sexual de su hija.

Así lo confirmó el abogado César Nakasaki Seminario, abogado del ‘Gato’ Cuba, en entrevista a ‘Magaly TV La Firme’. Asimismo, contó que se realizó la diligencia fiscal para hacer la escucha oficial y transcripción completa del audio de 9 minutos de la conversación entre Melissa Paredes y el futbolista.

“En el contenido de la llamada se nota claramente que la intención era ‘vamos logrando un acuerdo’. Es indiscutible decir que la intención era amenazar, no hay que ser abogado para que cualquier persona sepa que una denuncia por un cargo así (de indemnidad sexual) es cárcel (para Rodrigo Cuba)”, comentó el letrado.

¿Qué dijo Melissa Paredes ante las autoridades por el AUDIO?

Según el abogado, cuando Melissa Paredes fue consultada por llamada telefónica que hizo al padre de su hija, donde supuestamente intentó chantajearlo y extorsionarlo.

“Ella lo que dice es que no reconoce el contenido de la llamada, ella lo que decía era lo siguiente y voy a hacer lo más literal posible: ‘que en ningún momento lo he amenazado, en ningún momento le he dicho que lo voy a meter preso, no le he dicho que le voy a separar de su hija”, relató el abogado Cesar Nakasaki.

Magaly Medina preguntó qué respondió Melissa en la audiencia sobre la fuerte acusación que hizo contra Rodrigo Cuba: “ella sostiene que se preocupó, que se asustó y que trataba de esclarecer para no exponer más a su hija”.

TE PUEDE INTERESAR