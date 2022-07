Karla Tarazona, madre y conductora de ‘D’Mañana’ opinó sobre la polémica grabación en la que Melissa Paredes habla con Rodrigo ‘Gato’ Cuba sobre un tema “urgente” sobre su hija. En el audio que se ha vuelto viral en redes sociales, la modelo acusa a su expareja de ‘atacar’ a su menor hija de cuatro años. Cabe resaltar que Rodrigo ha negado haber dañado íntegramente a su niña.

Ante ello, la esposa de Rafael Fernández cuestionó a la exreina de belleza por no haber denunciado al padre de su hija, cuando en el audio asegura que creía firmemente en la palabra de la menor.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Melissa Paredes?

“Muchos hemos pensado que este audio fue pasado del lado de Rodrigo Cuba, pero no. La persona que entregó este audio que circula por todas las redes sociales ha sido entregada del mismo entorno de Melissa Paredes”, dijo Karla Tarazona en su programa de Panamericana TV.

“Yo te voy a decir algo Metiche y a todas las mamás que me están viendo, si yo escucho que mi hija me cuenta algo que para uno sabemos que es grave, yo no voy a llamar al papá para decir ven tenemos que hablar. Yo si sé que a mi hija le ha pasado algo grave, voy a la comisaría y siento la denuncia”, agregó muy contundente.

Por su parte, su compañero ‘Metiche’ se mostró indignado y señaló: “Muy extraño, porque Melissa Paredes llama a la una de la mañana a Rodrigo Cuba, sabiendo que a esa hora está dormido, diciendo que tenía que acercarse a la comisaría donde supuestamente está Melissa, pero en el audio que se escucha en ningún momento hay ningún ruido de comisaría, al parecer estaría en su casa y le increpa de algo terrorífico y monstruoso que habría hecho Rodrigo”.

