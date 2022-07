En redes sociales comenzó a difundirse el polémico audio de la llamada telefónica que Melissa Paredes le hizo a su exesposo en la madrugada del 13 de junio. En dicha comunicación, la actriz le informaba que estaba frente a una comisaría a punto denunciarlo por supuestos agravios hacia su hija de 4 años.

La conversación dura 9 minutos y, en una parte de la llamada, Melissa le reclama a su exesposo por la fotografía que él filtró, donde la niña aparece durmiendo en las piernas del bailarín Anthony Aranda, registrado el pasado 17 de febrero.

Luego de reclamarle sobre la supuesta confesión de su hija, la modelo le recuerda a Rodrigo Cuba que él difundió la foto que dejaba mal a su novio, el bailarín ‘Activador’.

“Por cómo pensamos los dos sobre este tema, te estoy llamando... no soy como tú, que por maldad actúas, insinuando cosas con una foto de mi hija, ¡no soy como tú y no actuó como tú!”, se le escucha a Melissa Paredes, dejando entrever que no lo denunciaba en la comisaría porque primero quería conversar con él y su abogada sobre lo que le había dicho su hija.

“Si la cámara Gesell determina algo, nunca la vas a ver y eres su papá”, le agrega la modelo.

