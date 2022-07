Magaly Medina tuvo duras críticas contra Melissa Paredes tras escuchar el audio donde la actriz acusa a su exesposo de haber denigrado a su hija de 4 años de edad. Y aunque la actriz lo ha negado, las pruebas la desmentirían.

Para el abogado Cesar Nakasaki Seminario, “el problema” con Melissa es que no entiende lo que está haciendo: “o la señora vive en dos realidad distintas o no entiende las consecuencias de sus actos en el mundo de los adultos”.

La presentadora de Magaly TV La Firme, consideró que la modelo es psicópata o “tiene rasgos psicopáticos bien marcados”. Sin embargo, la abogada Karla Visso le corrigió: “tampoco la vamos a eximir diciendo que es una persona que no está en su sano juicio, que no sabe lo que hacía, que no vive la realidad...”.

Magaly Medina, al no entender el por qué Melissa Paredes habría acusado falsamente a su exesposo, explotó.

“Pero cómo perder perder los papeles así por la maldita codicia, por un poco de dinero, ¡carambas! ¡trabaja! ¡haz que el manganzón que tienes de marido o de novio trabaje!!!”, gritó Magaly.

“La justicia le tiene que decir a este mujer ‘tú has cometido este delito’, yo como Rodrigo Cuba pediría medidas de protección a mi hija, por alineación parental (...) me avergüenzas Melissa Paredes, avergüenzas al género completo, no hemos luchado las mujeres tanto años para que nos respeten, para empoderarnos, para que los hombre no nos maltraten, para encontrarnos con mujeres como esta”, sentenció Melissa.

