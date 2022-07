En medio del polémico audio de Melissa Paredes, donde hace graves acusaciones contra su exesposo Rodrigo Cuba, la actriz anuncia que para HOY mostrará un supuesto video que respalda su versión.

Así lo confirmó Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’ en sus historias de Instagram. ‘Peluchín’ adelantó que el video de 7 minutos no ha sido visto por el ‘Gato’ Cuba, pues se habría negado a hacerlo.

“Ante de salir al aire, Melissa Paredes me enseñará todo el video de 7 minutos que - según dice - solo el psicólogo y su abogado han visto y el mismo padre (Rodrigo el ‘Gato’ Cuba) se negó a ver”, escribió el presentador de Willax TV.

¿De qué podría tratarse el video?

Recordemos que Melissa Paredes, le escribió el pasado 29 de junio a Peluchín’ asegurando que los videos de su hija con Rodrigo cuba no tienen ninguna connotación sexual.

“Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso. No entiendo por qué se dice eso. Cuando fui a tu programa dije que no iba por el lado sexual, sino por el emocional. Me da pena que se exponga de esa forma a mi hija. Espero que este proceso legal acabe pronto porque me imagino que no va a proceder de ninguna manera”; sostuvo.

“Yo jamás he dicho nada eso de mi hija ¿Cómo la voy a mandar a mi hija con su papá si pienso algo así? no te pases, Ella ahorita está con su papá” Si pienso algo así, cómo lo voy a hacer. Me da pena que mi hija está envuelto en esto de manera sexual, que horror”, le escribió Melissa a Rodrigo González.

