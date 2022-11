El 24 de noviembre de 2022, Tula Rodríguez dio detalles de la celebración por los 14 años de su hija, Valentina Carmona Rodríguez. Y es que el hijo menor de Javier Carmona, Tadeo Carmona, asistió a la reunión.

A través de Instagram, Tula Rodríguez contó que no grabó más para no incomodar a los invitados y, además, porque se le olvidó: “Y así fue las fotitos porque de verdad que ni siquiera he hecho historias, no sé si les pase que estás tan entretenida y estás tan al pendiente que de verdad que no me pude grabar nada”.

“Me hubiera encantado grabar detalles, pero claro, cuando la reunión es íntima y privada, no se graba porque no quiero incomodar a nadie y tampoco se me ocurrió hacerlo”, dijo Tula Rodríguez.

Según la exconductora de En boca de todos, ella misma llamó a las personas con las que su hija quería celebrar: “Esas las personas importantes para Valentina, a todas las llamé personalmente para decirles que ella quería que estén, no hay uno que no haya llamado a decir ‘mi hija quiere que tú estés’”.

Sin embargo, Tula Rodríguez admitió que dos personas no asistieron pese a ser invitadas: “me faltaron dos personitas que hubiera sido lindo que vengan, pero bueno, a veces hay cosas que no se pueden y ya está”.

¿Tula Rodríguez se refiere al otro hermano de su hija?

En Instagram Stories, se observa que Tadeo Carmona fue a felicitar a su hermana e incluso la saludó por Instagram con tiernas fotografías: “Feliz día mana. Que se vengan muchos más!”, escribió el hijo de Javier Carmona.

No obstante, en las imágenes no se observa al hijo mayor de Javier Carmona, Lucas Carmona.

