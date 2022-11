Cada vez falta menos para el cumple de la hija de Tula Rodríguez y el difunto Javier Carmona y la exvedette no puede evitar emocionarse al recordar cómo sería la vida ahora si su esposo no hubiera fallecido.

Esta vez pasó en una tienda de artículos para fiestas, donde en plena jornada, pusieron la canción ‘Que levante la mano’, sorprendiendo a Tula, quien no dudó en compartir sus emociones con sus fans: “No saben lo que me acaba de pasar, estoy aquí comprando globitos para el cumpleaños de mi hija y justo me tocan esta canción, decía, va a cumplir 14 años, que sea lo que Dios quiera y estaba justamente pensando en su papá y qué sería si él estuviera aquí”.

La exconductora de ‘En boca de todos’, afirmó que lo que estaba pasando era una señal para algo más grande: “Estoy haciendo compras y justo tocan esta canción, yo creo que nada es casualidad, ay, me puse sensible, no es casualidad, estoy sensible, perdón”.

