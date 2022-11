Jackson Mora, el exboxeador de 44 años, se alista para dar uno de los pasos más importantes de su vida. El empresario se grabó en el auto rumbo a su matrimonio con Tilsa Lozano , este viernes 25 de noviembre.

“Ahí vamos” , escribió inicialmente el exluchador, poniendo de fondo la canción “Burning Heart” de Survivor, la cual aparece en la película Rocky IV

Jackson se mostró emocionado y nervioso antes de su encuentro con su futura esposa: “Nos vamos a la pelea más dura (de mi vida) wiiiiii”, gritó el organizador de eventos deportivos.

Cómo conoció Jakson Mora a Tilsa Lozano

Jackson Mora explicó que conoció a Tilsa Lozano cuando ella se dedicaba al mundo del modelaje asegurando que era su amor platónico.

“ Me gustaste desde siempre, pero te aprendí a amar cuando te conocí como persona, por tu inteligencia , tu dedicación, tu apoyo y por ser tal cual eres con tus defectos y virtudes. Felices tres años, amor. Te amo ”, le dijo a Tilsa por su tercer aniversario.

Actualmente, Jakson Mora a Tilsa Lozano tienen más de 3 años de relación y en octubre del 2021 se comprometieron.

Qué vestido usará Tilsa en su matrimonio con Jackson

Tilsa Lozano viajó hasta Miami en junio del 2022 para buscar su vestido de novia. “Ya tengo el vestido, así que ya estamos ya me lo probaron, me lo van a entallar. Me han tenido paciencia, me he probado un millón de vestidos”, contó en aquel momento.

Asimismo, Magaly Medina dio a conocer en su programa de ATV que el vestido de Lozano tendría un costo de 4 mil dólares y el traje de boxeador sería de la marca Dolce and Gabbana y tendría un costo de 3500 dólares.

TE PUEDE INTERESAR