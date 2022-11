El viernes 25 de noviembre de 2022, Giuliana Rengifo se presentó en el programa Amor y fuego, donde los conductores, Rodrigo González y Gigi Mitre, mostraron imágenes de la cantante saliendo de la casa de Eduardo Rimachi, expareja de Arantxa Mori, a las 7 de la mañana.

“¿Tú crees en la amistad así tanto, tanto, tanto que hasta cambiarte en su casa, entre un hombre y una mujer sin ningún interés?”, preguntó Gigi Mitre. “Pero es que yo no me cambio delante de él, qué te pasa”, dijo Giuliana Rengifo.

“¿Pero por qué te cambias en su casa?”, preguntó Rodrigo González. “Porque a veces me quedo (...) Te voy a ser sincera, nosotros, siempre yo llevo alguna maleta que vamos de viaje, regresamos. Chicos, una reunión, yo voy con mi maleta para todos lados”, dijo la cantante.

“¿Por qué a la casa de él? Porque realmente la pasamos bien ahí, sí, la pasamos bien, es muy buen anfitrión, y no solamente yo me quedo”, acotó Giuliana Rengifo.

“Pero por qué te quedas en su casa ¿no tienes la tuya?”, cuestionó ‘Peluchín’. “No, sí, pero había una reunión”. “¿Y los taxis no existen?”, preguntó Gigi Mitre. “No, o sea, yo prefiero quedarme a irme en plena madrugada”, aseguró.

“¿Qué tipo de fiestas hacen que se tienen que quedar a dormir?”, cuestionó Rodrigo González. “Reuniones, discúlpame pero soy una mujer soltera, yo tengo derecho a brindar, así como trabajo (...) él es una persona soltera y yo estoy soltera, pero somos amigos”, aseguró Giuliana.

Según Giuliana Rengifo, se queda a dormir en la casa de Eduardo Rimachi porque no le gusta llegar ebria a su casa: “Lo que pasa es que a mí me agarra muy rápido el trago (...) yo nunca he llegado en un tema así, medio mareada, a mi casa”.

“¿Pero no es peor que no llegues?”, cuestionó Gigi Mitre. “Tú eres una mujer soltera, está bien, haces lo que tú quieres, pero sí eres una mujer que tú misma dices ‘tengo familia, tengo hijas’, a ver... un ejemplo para tus hijas también. Mira, hablan de su mamá y te estás defendiendo, pues también te comportas de acuerdo para que tus hijas no piensen mal”, agregó la conductora.

“Mis hijas lo conocen a él (...) y saben perfectamente dónde está mamá”, se defendió Giuliana Rengifo.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR