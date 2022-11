Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron su primer aniversario y se mostraron desafiantes con todas las personas que no apostaban por su relación. Al respecto, Rodrigo González opinó que parece que la actriz sostiene esta relación para demostrarle al país que estaban equivocados sobre su ‘amor’, pero no precisamente porque esté enamorada.

“Aun reponiendonos del subidón de azúcar que nos ha producido estas imágenes entre estos dos personajes, pero dice ‘contra todo y contra todos’, ‘lo que no te mata, te hace más fuerte’, y unas frases más sacadas del Google, pero tengan cuidado también que eso, precisamente el intentar demostrar eso -sobre todo Melissa porque a él lo veo fascinado y enamorado de lo que le produce el reflector de estar a tu lado mas que de ti, cariño... no le digan- pero bueno, a ti, ten cuidado que por mantener algo, que no des tu brazo a torcer producto del narcisismo que ya te han diagnosticado -no es algo que me lo he inventado yo- ten cuidado que eso te esté jugando una mala pasada y estés queriendo demostrar algo y de puertas para adentro no estés tan feliz como aparentas”, dijo ‘Peluchín’.

“Ella está haciendo casting para la próxima Luz de Luna”, afirmó Rodrigo González en el programa Amor y fuego. “Yo pensé que habían entrado en una etapa más madura de su relación y habían aprendido; no, era el susto mientras le devolvían a la hija, sigue siendo lo mismo de siempre”, acotó.

“Si ellos hubiesen sido pareja en la época donde no habían redes sociales, a ver si duraban un año, ni un mes hubiesen durado”, aseguró Gigi Mitre. Entonces, colocaron las declaraciones de Melissa Paredes sobre el machismo que existe en el país, motivo por el cual, según ella, fue más maltratada que los hombres infieles.

“No, cariño, no aproveches para colar tus mentiras, no. Si es cierto, y estoy contigo que vivimos en un país machista (...) pero no aproveches esa parte en la que sí estamos contigo para tu colar. El tema no fue solamente tu infidelidad, fue cómo querías dejar al papá de tu hija, fue el cuento que metiste, fue lo que tú denunciaste, fue la cantidad de disparates que para justificarte y lo intentaste hundir a él, eso es a lo que la gente reaccionó y generó rechazo”, comentó Rodrigo González.

“Lo tuyo fue por tu cinismo, cariño, no aproveches, lo tuyo fue por la caradura que le metiste y por las denuncias disparatadas que hiciste”, añadió.

“Melissa siento que quizá ella dice ‘vieron que todos se equivocaron’, también puede ser que estés sosteniendo eso porque lo necesitas para demostrar. ¿Estás realmente feliz con el ‘gato’ (activador)? ¿Estás enamorada, te ves al lado de él el resto de tu vida, es tu compañero? Esa respuesta, la verdadera, la genuina, solo la sabes tú, y yo siento que lo que tú dices para las cámaras es lo que tú necesitas para reconstruir lo que tú destruiste”, concluyó.

Fuente: Willax Televisión

