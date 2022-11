La conductora de televisión, Melissa Paredes, aseguró que nadie creyó en su relación con el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, ellos demostraron, con el tiempo, que son una pareja sólida. Además, aprovechó para aclarar que no está embarazada.

“Hemos estado con toda la presión, prácticamente a la defensiva, todo el mundo tenía que opinar, todo el mundo tenía que ver con nosotros y todos tenían que vaticinar sus cartas y todos fallaron. Siempre digo que hay un Dios en esta vida”, señaló Melissa Paredes a ‘América Espectáculos’.

“(¿Embarazada?)No, nada que ver, yo subo y bajo de peso. De hecho, yo me cuido, soy consciente de ello. De acá a unos cinco años puede ser Si Dios quiere, pero ahorita no. Ahorita se viene proyectos juntos para crecer como personas y nuestra relación”, añadió.

La también actriz aseguró que mientras haya fuerza de voluntad, talento y la bendición de Dios seguirá adelante con sus proyectos junto a su actual pareja. También lamentó haber sido tan juzgada por su relación con Anthony Aranda.

“Creo que lamentablemente pasan cosas por prejuzgar mucho a otras personas y por querer castigar a una mujer porque así lo dice la vida. Eso me parece super fuerte, eso me pone a pensar y digo: ¿por qué no se mide con la misma vara a los hombres? A mí me juzgaron y me prejuzgaron tanto y hasta hicieron, porque la presión mediática eso, a que pase lo que paso”, se quejó.

null null





VIDEO RECOMENDADO