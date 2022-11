Rebeca Escribens se refirió sobre el primer aniversario de Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda, a quien calificó de “peor es nada”, mientras que contó que la periodista Verónica Linares no creía que iban a durar: “(Cumple) un año con su peor es nada (...) Verónica Linares no les daba ni tres días... yo sí”, aseguró. Por su parte, Melissa Paredes declaró que lograron superar todos los obstáculos pese a que muchos no apostaban por la relación: “Hemos estado con toda la presión y prácticamente a la defensiva, que todo el mundo tenía que opinar, que todo el mundo tenía que ver con nosotros y todo el mundo tenía que vaticinar todas sus cartas, sus no sé qué, todas fallaron, sí, todos fallaron, es que yo siempre digo: hay solo un Dios en esta vida, está en el cielo, nadie más, los demás por las puras es”, dijo para América Espectáculos.