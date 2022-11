John Kelvin brindó una entrevista exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde reveló detalles de lo vivió más de un año en prisión por haber masacrado a su aún esposa, Dalia Durán. Sin embargo, Gigi Mitre encaró EN VIVO al cantante e hizo una fuerte confesión.

“Ese día de tu audiencia, a Dalia le dio celos verte con la de gorrito (Alejandra Acha) que sí tiene algo contigo, y tú sabes que tiene algo contigo. Para tu mala suerte, una de tus conquistas en la época de la cárcel, se me acercó en un consultorio médico hace poco”, comenzó diciendo la conductora.

Previamente, la compañera de Rodrigo González le había consultado al cumbiambero sobre cómo había sido su comportamiento en prisión y si es que había estado llevando terapia psicológica.

“Siempre iba a visitarte y ella se me acercó a contarme cómo era tu comportamiento estando dentro de la cárcel, por eso te pregunté de arranque si es que ya no tomabas, si habías cambiado, porque esa persona dice que no, que tú sigues igual... Puede ser despecho, pero ante todos los antecedentes que tienes y vengas con el rosario colgado, muchos te creerán y otros no”, señaló Gigi fuerte y claro.

John Kelvin pide disculpas a las mujeres

En plena entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, John Kelvin se animó a pedir perdón a todas las mujeres que pudieron sentirse afectadas por el maltrato que le propició a su esposa Dalia.

“Quiero pedir disculpas a todas las mujeres que se han podido sentir afectadas, dolidas con esta situación y que se han decepcionado de mi. Aquí no está John Kelvin, aquí está Jonathan Sarmiento, el padre, hijo, ser humano que acepta que lo que hizo estuvo mal”, expresó.

