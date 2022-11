Tras ser duramente criticada por celebrar, brindar y abrazar a su agresor, Dalia Durán llamó EN VIVO al programa ‘Amor y Fuego’ para encarar a Gigi Mitre y Rodrigo González, este martes 22 de noviembre.

La cubana quiso aclarar “unos puntos” que le molestaron de los comentarios emitidos por los conductores de Willax TV sobre su reciente encuentro con John Kelvin.

“A Gigi decirle, que ella dice que me gustan las cosas fáciles, cuando ella no sabe que todos los días trabajo en una y otra cosa, me saco la mugre para sacar adelante a mis hijos sola. No es que me gusta nada fácil” , comenzó diciendo.

De otro lado, respondió a los cuestionamientos por su atrevida ropa para la cita con John Kelvin. Como se recuerda, Dalia usó un traje color rosa y un escote que llamó la atención.

“Yo me visto así hasta para ir a Migraciones, es parte de. Siempre lo he hecho y no porque haya estado John o no” , dijo, a modo de defensa.

Gigi no se quedó callada y la confrontó:

“¿pero con tu supuesto violador no te daba pudor? Vas hecha como una top model, y no solo es la ropa, es tu comportamiento, parece que tu intención era agradarle, coquetearle y eso es lo que hiciste”.

La expareja del cumbiambero no supo qué responder y solo agregó: “No, voy a justificar en absoluto el accionar mío”.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre la ropa de Dalia en cita con John Kelvin?

Gigi Mitre se mostró indignada el pasado lunes 21 de noviembre al ver el look de Dalia Durán en su encuntro con John Kelvin.

“Se fue vestida como si fuera una cita. No es solo apego emocional acá hay apego económico (...) Yo sé que a una mujer no se debe juzgar por su forma de vestir, pero para ir con alguien que te ha pegado, te ha violado, se va así con el escote, ¿qué pretendía?” , dijo.

