Dalia Durán no solo sorprendió al cenar con John Kelvin, abrazarlo y agarrarle la mano, sino que fue vista manejando un auto de color blanco de la marca Mercedes Benz al momento de llegar al centro de conciliación, el pasado viernes 18 de noviembre.

Muchos se mostraron sorprendidos por el ‘carrazo’ que conducía la cubana cuando acudió al reencuentro con el padre de sus 4 hijos.

Como se sabe, Dalia terminó aceptando una cena con el hombre que la agredió, pero cuando salió del restaurante en la noche, ya no encontró el lujoso automóvil. ¿Qué pasó?

¿Quién es el dueño del Mercedes que manejaba Dalia?

El programa ‘Amor y Fuego’ dio a conocer que el dueño del Mercedes Benz que conducía Dalia Durán es el dentista Joaquín Roberto Del Castillo Rosas, quien contrató a la cubana para hacer una promociones y ‘canjes’.

“Estamos trabajando juntos porque ella es imagen acá. Ella lo que hizo fue pedirme el auto prestado porque sí vino un ratito a la conciliación a firmar. Yo, la verdad, que no lo vi por ningún lado malo porque yo había quedado con ella y dije ‘ya normal, le presto’” , contó en declaraciones a Willax TV.

Sin embargo, se habría incomodado porque pasaron muchas horas y Dalia no devolvía el automóvil. Por ello, fue a recoger su vehículo.

“Y pucha, han pasado como 5 horas y no me daba señales de vida y tanto es así que bueno, yo tuve que pasar por el auto ¿no? esa es la verdad. De ahi me dijo de un tema de divorcio que no sé. Bueno eso es lo que yo no sabía, la verdad es que yo pasé a recogerlo (el auto) nada más y ni enterado ni nada. Sí me sorprendió porque si vi las imágenes después”, agregó.

