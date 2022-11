El reencuentro que tuvieron Dalia Durán y John Kelvin sigue generando polémica. En las imágenes que compartió el programa “Amor y Fuego’ este lunes 21 de noviembre se ve a la cubana cenando e incluso brindando con el cantante, quien acaba de abandonar el penal de Lurigancho.

Durante la cena, el cumbiambero aprovechó para abrazar a la madre de sus 4 hijos, e incluso le cantó muy cerquita al oído, algo que ha generado la indignación de muchos críticos de la TV como Rodrigo González, Gigi Mitre y Magaly Medina.

Dalia Durán se luce en carrazo en conciliación con John Kelvin

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la reunión entre Durán y exintegrante del Grupo 5 fue que la modelo extranjera llegó al centro de conciliación manejando un auto de color blanco de la marca Mercedes Benz.

“Eso no es solo es apego emocional, acá hay apego económico, porque se supone que Dalia no tenía nada, pero ahora resulta que anda en Mercedes, no está a su nombre, sabemos de quién es el Mercedes, a alguien que la botaron y se fue a vivir a Trapiche, Comas y ahora ya tiene Mercedes” , comentó Gigi Mitre.

