Dalia Durán ahora es vapuleada en redes sociales por aceptar salir con John Kelvin , cenar en un restaurante y hasta hacer un ‘brindis’ con el hombre que la agredió física y sexualmente, según ella misma declaró ante las autoridades.

Sin embargo, decidió reencontrarse con el padre de sus 4 hijos para “perdonarlo”, aceptando que él le abrace y hasta el cante al oído.

Ante las reveladoras imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González expresó su indignación por la actitud de la cubana, mientras que muchas mujeres golpeadas por sus parejas siguen esperando que se haga justicia.

”Lo impensado para unos, lo predecible para otros, es triste, indignante. Al caso de Dalia con absoluta celeridad, se le dio vitrina, ayuda legal, económica, de trabajo, psicológica... ¿qué tipo de terapia ha recibido? ¿el perdón? pero curar, sanar y perdonar no implica ir a tomarte unos tragos con tu verdugo y aplaudirle como foca mientras te canta”, dijo el popular Peluchín.

Gigi Mitre arremete contra Dalia Duran

Por su parte, Gigi Mitre consideró que la actitud de Dalia Durán no se debe, únicamente, a que está enferma psicológicamente: “No solamente está enferma, (es) interesada, no puede ser. Ella puede tener una relación si quiere cordial por los hijos pero ese nivel, es una burla para toda la gente que se preocupó, para toda la gente que la ayudó, para todas las mujeres maltratadas y es una burla para la justicia, miren el ejemplo le está dando a sus hijos”.

Para la conductora de Willax TV, cuando Dalia pidió que John Kelvin regrese a la cárcel fue más por celos.

“No estaba indignada porque él iba a salir libre, estaba indignada porque una mujer de gorrito estaba allí sentada y lo que tenía eran celos por la dependencia emocional que tiene. Yo no voy a decir ‘pobrecita, está enferma’, todo tiene un límite, tan bruta no es, no se pasen” , dijo la conductora.

