Dalia Durán reapareció este lunes 21 de noviembre en el programa ‘América HOY’ para hablar de la polémica reunión que tuvo con su agresor John Kelvin , padre de sus 4 hijos. La expareja se reencontró en un centro de conciliación para concretar su ansiado divorcio; sin embargo, las imágenes generaron repudio en redes.

Y es que tras lograr un acuerdo, Dalia y John Kelvin se fueron a cenar a un restaurante, donde el cumbiambero la abraza y le canta a capela a Dalia Durán, mientras ella esboza una sonrisa.

Aunque la cubana asegura que no está enamorada del padre de sus hijos, quiso aclarar cómo la convenció el cantante para ir al ‘brindis’. Ethel Pozo la cuestionó por no retirarse de la notaria tras entregar los papeles para su divorcio.

“Yo ya me estaba retirando , es la verdad, y la invitación fue de parte de John, cuando yo ya estaba yendo al carro para retirarme. El día fue muy largo, se hizo largo. Él me dijo ‘por qué no vamos y comemos’, porque al final estaban todos allí y querían hablar conmigo”.

“ Yo ya no le tengo miedo a John, de lo que él me hizo”, agregó. Recordemos

“¿Y la dignidad?”, le preguntaron las conductoras de América HOY. “Yo no estoy diciendo que yo me haya olvidado de eso, allí no hubo festejo, él sí canto, pero es tema de él, él ha querido cantar. Se dio la cena y cada quien por su lado” , de defendió la cubana.

TE PUEDE INTERESAR