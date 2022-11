Dalia Durán habló sobre la cena que tuvo con John Kelvin la tarde de este viernes 18 de septiembre de 2022, luego de la conciliación a la asistieron. En la imagen que compartió Magaly Medina se ve a la cubana muy feliz brindando junto al cumbiambero.

Ahora, la modelo extranjera decidió dar la cara y aclaró que fue lo que pasó en su reunión con el padre de sus hijos. Además negó que vaya a retomar su relación con el cantante.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre su cena con John Kelvin?

“Efectivamente nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris quien es mi comadre y a la vez prima de John. Esto fue después de la diligencia en un centro de conciliación donde fuimos a ver el tema del divorcio”, declaró a El Popular.

“Pusieron las copas, pero yo tomé gaseosa. Tampoco estábamos los dos solitos, había en total cinco personas en la mesa. Al final cada uno se fue por su lado. No hemos quedado como amigos, no sé cual es su número telefónico” , agregó.

Dalia Durán descarta reconciliación con John Kelvin

“Solo deseo llevar la fiesta en paz por mis hijos, imagínate si hubiera querido volver a sus brazos, no habría insistido en el divorcio. No me interesa lo que piense la gente, sé lo que quiero para mi vida y el señor no está en mis planes”, aclaró.