Totalmente indignada, así se mostró Magaly Medina luego de ver la fotografía de Dalia Durán brindando junto a John Kelvin, luego de haber firmado una conciliación por el bien de sus pequeños hijos. Y es que la conductora de ATV no pudo evitar mostrar su sorpresa al ver a la cubana sentada junto a su agresor con una copa de vino en mano.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también señaló que no defenderá más a la modelo luego de esta situación. “Hasta me da la gana de no apoyarla más, yo ahí lo dejo, que se defienda sola, ella no sabe lo que quiere”, comenzó diciendo.

“Ella al costadito sentada, levantando un copa. ¿Por qué levantarías una copa de vino? Hoy es un día triste para ti, para mí, para las mujeres. Hoy en tu lugar estaría deprimida”, agregó bastante molesta.

Por otra parte, la periodista de espectáculos aconsejó a Dalia Durán ir a terapia para que verdaderamente salga del círculo vicioso que aún vive con el padre de sus hijos.

“Ella tiene que tener terapia, no la tiene, y yo no me voy a estar preocupando por otras personas, porque finalmente me preocupo por mi, pero creo que ella no representa a muchas mujeres que sí quieren salir de una situación tóxica”, finalizó.

