Fuerte y claro. Karla Tarazona se encuentra en el ojo público tras seguir siendo vinculada con su personal trainner Marcelo Thompson. Y es que la conductora de televisión volvió a asegurar que solo son amigos y que no pasa nada entre ellos.

“Marcelito es una buena persona, no me van a dejar de ver con él porque somos buenos amigos. Es innegable decir que no es un chico feo. Es muy buena persona y esas amistades hay que valorarlas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la presentadora de ‘D’Mañana’ asegura que no le cierra las puertas al amor, pero en este momento solo está enfocada en sus hijos y en su trabajo, pues está viviendo el “luto” de su separación con Rafael Fernández.

“Yo ya he dejado bien en claro que por lo menos de mi parte, cuando se termina una relación, hay que dejar un tiempo prudente. No por un tema de luto, sino por un tema de respeto a uno mismo. Créeme que cuando uno recién se separa, en lo último que piensas es en un galán”, agregó tajantemente.

“No es que esté diciendo que vaya o no pasar algo. Marcelo es mi amigo y de ahí no hay más entre nosotros. Somos amigos, pasamos tiempo juntos, entrenamos”, finalizó diciendo para El Popular.

