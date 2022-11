Todo va quedando listo para el estreno de “¡Aquí todo se puede!”, el nuevo reality que conducido por el actor Ismael La Rosa y la cantante Susan Ochoa que se transmitirá por la señal de ATV.

El nuevo espacio televisivo, que estará bajo la producción de Alexandra Olaechea, llegará a las pantallas este sábado 19 de noviembre a las 7:00 de la noche,

Además de historias de emprendimiento, los televidentes verán a famosos invitados ayudando a los participantes a cumplir su sueño, fungiendo de padrinos y madrinas de estos mini empresarios. Para el debut contarán están invitados los influencers Flavia Laos y Austin Palao.

Ismael La Rosa, quien se mostró entusiasmado con su retorno a la televisión, dio más luces del contenido que ofrecerán al público desde este sábado.

“Es un programa familiar, muy bonito. Como sabemos, con la pandemia creció el emprendimiento, cientos de personas se reinventaron, se convirtieron en mini empresarios con sus propios negocios y muchos de ellos requieren hoy de un empujoncito para completar su sueño. Nosotros les vamos a dar ese empujón. Esa es la idea”, señaló.

Por su parte, Susan Ochoa, quien debutará en la conducción, confía que este nuevo espacio televisivo logrará cautivar al público.

“Estamos seguros que toda la familia se va a divertir, porque habrá de todo, juegos, música, baile. Cada vez que lo requieran cantaré, porque no he dejado el canto”, señaló la cantante, quien además reveló que tuvo que pasar por un casting para ser elegida como conductora de este espacio sabatino.

“Me he lanzado a la piscina, sin saber nadar, pero le pongo todo el esfuerzo para aprender cada día, he tenido entrenamiento y cada vez me siento muy seguro. Espero que el programa tenga éxito porque será un programa diferente. Las historias que presentamos es el producto de un equipo de investigación”, finaliza.