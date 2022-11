Karla Tarazona no dudó en arremeter nuevamente contra John Kelvin, quien según su perspectiva estaría utilizando a sus hijos para salir bien librado, luego de haber salido de prisión por los delitos de violencia física y psicológica contra su aún esposa, Dalia Durán.

“Basta de querer limpiarle la cara por el simple hecho que aparece en una foto con sus hijos. La gente no tiene que olvidar lo que ha hecho. No olvidemos que esta persona fue condenada por agredir a una mujer y por darle semejante golpiza. Que le pida perdón a Dalia, que fue a quien masacró”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la conductora de ‘D’Mañana’ aseguró que el cumbiambero necesita urgente recibir ayuda profesional para poder cumplir bien su rol de padre por el bienestar de sus pequeños hijos.

“Ambos tienen que seguir con una terapia psicológica para sanar sus heridas y por el bienestar de esos niños. Me parece perfecto que (Dalia y John) quieran llegar a una conciliación (por sus hijos), me parece bien que ella busque asesoría y ayuda, pero ambos deben pensar en la salud mental de esas criaturas. Vieron cosas que no debieron ver y eso no sale tan fácil de sus cabecitas”, agregó.

Por otra parte, Karla

A su vez, manifestó que John Kelvin también está utilizando a sus colegas músicos para limpiar su imagen y con el fin de relanzar su carrera musical.

“Está utilizando a todo el mundo para lavarse la cara, pero no puede hacerlo tan fácilmente. Para mí, no existe este señor”, acotó.





