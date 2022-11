Fuerte y claro. Karla Tarazona no dudó en mostrar su indignación EN VIVO al saber que John Kelvin estrenará una nueva canción y que sigue haciendo su vida como si no hubiera cometido ningún tipo de delito contra su aún esposa, Dalia Durán.

Todo se dio durante la última edición del programa “D’Mañana”, cuando se difundieron las imágenes del cumbiambero junto a sus hijos, a quienes pudo ver después de haber estado más de un año en prisión por violencia física y psicológica contra su expareja.

“Yo no comento de esto porque no lo apruebo, para mí este señor no existe”, sostuvo bastante molesta la conductora. Asimismo, señaló que no cree en el cambio tan rápido del cantante y pidió que no olviden por qué estuvo preso.

“Las personas podemos cambiar, no cambiamos de la noche a la mañana. No seamos hipócritas. No hay que utilizar a niños para decir me estoy limpiando. No olvidemos qué hizo esta persona, condenada por agredir a una mujer y darle semejante golpiza”, agregó.

Frente a ello, Kurt Villavicencio consideró que en su programa será la última vez que toquen la carrera musical de John Kelvin. “Debe ser la última vez que nosotros en el programa y lo digo como comunicador, que pasemos algún avance o extracto de alguna canción que John Kelvin está preparando. No comparto la conducta delictiva que tuvo hacia Dalia Durán”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR