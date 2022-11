Jossmery Toledo , quien siempre ha presumido un cuerpo de infarto, sorprendió a sus fans al revelar que ha subido 10 kilos de peso. La expolicía se estaría preparando para ingresar al mundo del fisiculturismo.

La influencer mostró cómo se ve su cuerpo con 10 kilo más, y aunque lamentó verse con ‘más volumen’, indicó que tiene un objetivo claro.

“No me acostumbro a verme así en volumen. Siempre me mantenía marcada y me encantaba ver mis abs (abdominales) Pesaba de 56 a 58 kilos como máximo, ahora peso casi 64 kilos” , sostuvo en una historia de Instagram.

La exparticipante de ‘Esto Es Guerra’ etiquetó a la fisiculturista Isabel Carmelo, quien la estaría asesorando.

“Yo me adapto a los cambios y siempre es para algo mejor, pero es parte de las preparación y yo confió en tu trabajo. Lo que se viene va estar bueno” , comentó.

Phillip Butters cuestiona lujosos viajes de Jossmery Toledo

En agosto de 2022, el periodista Phillip Butters custionó los lujosos viajes de Jossmery Toledo por el mundo. “Jossmery sí chambea, ¿ustedes creen que todas estas chicas que van a Dubái, que van a Europa no se ganan su plata chambeando? Claro que trabajan, se ganan su dinero con el sudor de su frente y de su espalda. Chamba es chamba, es una chamba muy antigua, tampoco no le digan a la chica que no chambea”, agregó.

TE PUEDA INTERESAR