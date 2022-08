Jossmery Toledo, modelo y expolícia, decidió responder fuerte y claro al periodista Phillip Butters, quien cuestionó cómo la influencer pudo afrontar su lujoso y costoso viaje a Dubái.

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ aseguró que siempre ha trabajado y negó dedicarse al oficio más antiguo del mundo, tal como había dejado entrever el popular ‘Sabelón’.

¿Qué le respondió Jossmery Toledo a Phillip Butters?

“Es la primera vez que viajo a Dubái y he visto que muchas chicas hacen el otro oficio, pero el hecho que yo viaje hasta allá no quiere decir que yo lo pueda hacer, no me gusta, no lo haría. Son valores que tengo, no lo podría hacer”, declaró Jossmery para Extra.

“La gente dice cómo viaje, pero tengo mi plata, he trabajado y la gente que me conoce sabe” , agregó.

¿Qué dijo Phillip Butters sobre Jossmery Toledo?

“Jossmery sí chambea, ¿ustedes creen que todas estas chicas que van a Dubái, que van a Europa que se toman fotos en Islas Mujeres no se ganan su plata chambeando? Claro que trabajan, se ganan su dinero con el sudor de su frente y de su espalda. Chamba es chamba, es una chamba muy antigua, tampoco no le digan a la chica que no chambea”, ironizó Butters durante su programa de este sábado 20 de agosto de 2022.

