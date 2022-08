Philip Butters, conductor de Combutters y PBO Radio en Willax, sorprendió al revelar la verdadera situación económica del excapitán de la Selección peruana, Paolo Guerrero. Este miércoles 17 de agosto, el presentador aseguró que el ‘Depredador’ estaría viviendo un delicado momento financiero debido a los gastos que tuvo afrontar durante su caso de dopaje.

A esto hay que sumarle que su exclub Flamengo volvió a tomar acciones contra el delantero peruano y espera que el artillero les devuelva los 1,8 millones de reales que le anticiparon previo a su sanción por dar positivo a doping en el 2018.

¿Qué dijo Phillip Butters sobre Paolo Guerrero?

“Paolo en problemas, Flamengo pide cantidad que le pagó por anticipado cuando tuvo su caso de doping. Hizo juico en justicia ordinaria y el proceso está en curso”, comentó Butters durante su programa de Willax TV.

“Yo le he dicho una vez a Puchungo: No tiene buen futuro económico Paolo, yo sé lo que les digo. Eso del doping fue mucho más grave de lo que se cree. Perdió contratos publicitarios. Por algo ‘necesita’ seguir jugando, le dije a Puchungo, y no me cree...”, agregó.

Fuente; (Willax TV)

