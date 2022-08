Carlos Zambrano, jugador de la Selección peruana, acaparó todas las portadas de los medios deportivos argentinos tras haber sido presuntamente golpeado por su compañero de Boca Juniors, Dario Benedetto. El ‘León’ terminó con el pómulo izquierdo hinchado y con rasguños en el rostro.

Y quien no dudo en comentar sobre la broncaza protagonizada por el ‘Kaiser’ y ‘Pipa Benedetto’ fue el conductor Philip Butters, quien aprovechó para burlarse del central peruano e, incluso lo rebautizo como el ‘Gatito’ Zambrano.

¿Qué dijo Phillip Butters sobre Carlos Zambrano?

Este lunes 15 de agosto, el presentador de PBO en Willax troleo duramente a Carlos Zambrano tras su pelea con el delantero argentino.

“¿Lo gomearon al León? Me han contado que lo agarraron en el camerín y lo reventó Benedetto. El ‘Trigrillo’ sabemos que tiene línea directa con el hermano de Zambrano. Grandazo por las huev... dicen por acá, malamente. El ‘Tigrillo’ me ha pasado el dato que Reimond ‘Manco’ (por Zambrano) está jugando en Boca Juniors como back, hay Dios mío”, ironizó Phillip Butters durante su programa este lunes 15 de agosto.

“Les iba poner las imágenes de la bronca entre Zambrano y Benedetto, pero no llegan a ser ni lesiones leves, porque no tienen días de suspensión laboral. Un arañazo, fue. ¿Reimond no? Es decir”, agregó entre risas.

Por último, el popular ‘Sabelón’ se mostró decepcionado del ‘Kaiser’ y expresó: “Puro mito hay en el Perú, no que este es mechador, que para pleito, que sí, que golpea, que es un León, ayayay un gatito es”.

Fuente: (Willax TV)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO