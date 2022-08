El modelo Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al hablar públicamente de su expareja Angie Arizaga, quien actualmente tiene una relación con Jota Benz.

Durante el programa “D’Mañana”, Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, preguntó a Nicola Porcella sobre la ‘negrita’: “¿No habría la posibilidad que tú pudieras conversar con Angie y que haya una relación no de amigos, pero de compañerismo?”.

“No”, fue la contundente respuesta de Nicola Porcella. “¿Para nada?”, insistió Kurt Villavicencio, “para nada”, dijo el modelo. “¿No das vuelta para atrás?”, cuestionó ‘Metiche’: “No. No, para nada, ni de amigos ni de nada, eso sí está clarísimo”, afirmó Nicola Porcella.

“Pero por los años que estuvieron, por el cariño, por el amor que hubo en la relación... Sé que fue una relación tóxica y complicada”, comentó ‘Metiche’. “Sí”, admitió Nicola Porcella.

“Pero los años pasan y uno cambia también”, añadió Kurt Villavicencio. “No porque hay muchas cosas que nunca se hablaron y yo no estuve de acuerdo, entonces, como te digo, ya para mí es pasado, yo no quiero hablar de nadie acá, pero yo ya marqué un antes y un después, para mí no hay, para atrás no hay, yo no tengo por qué hablar”, explicó Nicola Porcella.

El chico reality aseguró que tiene buenos deseos para Angie Arizaga, pero no quiere ser su amigo: “Sí, le deseo lo mejor, pero de ahí a que yo quiera entablar una amistad, es distinto. Yo te puedo desear lo mejor, pero no quiero ser tu amigo”.

“Ojalá se casen”, opinó Nicola Porcella sobre Angie Arizaga y Jota Benz. Asimismo, aseguró que hablar de su relación con la ‘negrita’ le aburre:

“Eso ya ha pasado hace muchísimos años, yo no estoy con Angie desde el 2018, para mí es un tema cerrado, aparte ella tiene una relación súper bien, le deseo lo mejor, cada uno por su lado, pero ya el tema Angie es un tema ya... que me aburre”.

Fuente: Panamericana Televisión

