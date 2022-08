Dalia Durán continúa trabajando para sacar adelante a sus hijos, fruto de su relación con el cantante John Kelvin, quien cumple condena por maltrato y violación sexual en perjuicio de ella en el penal de San Juan de Lurigancho. Esta vez, la modelo cubana se presentó en el conocido prostíbulo ‘Pantaleón’ donde se ‘calateó' una vez más y realizó un show no acto para cardíacos.

Ante ello, la modelo Rocío Miranda salió al frente para opinar sobre el nuevo show de Dalia y le aconsejó que se asesore bien porque es madre y debe cuidar su imagen.

¿Qué dijo Rocío Miranda sobre Dalia Durán?

“En estos diez años que llevo como modelo me he presentado en infinidad de discotecas a nivel nacional. Nos han llamado de un night club, pero no he aceptado porque pienso que ese lugar no es para las modelos. Es otro tipo de show, otro tipo de público, así que pienso que las modelos no deberían ir a un night club”, dijo Rocío Miranda a Trome.

“Que se busque un buen mánager y cuide su imagen porque ella es madre. Recién se está iniciando en el modelaje y creo que le puede ir bien porque es una mujer muy guapa y atractiva. Se nota que quiere trabajar y salir adelante, pero debe buscar un mánager que cuide su imagen”, agregó.

