John Kelvin lanzó la canción ‘Pido Perdón’, la cual grabó desde el penal de San Juan de Lurigancho, donde cumple una condena de 21 años de cárcel por agredir física y sexualmente a su expareja Dalia Durán.

“Lamento mucho lo ocurrido, lamento mucho no hay motivo, yo no soy delincuente, soy un humano, he cometido un error”, es parte de la letra de la canción “Pido perdón”.

Sin embargo, la cubana Dalia Durán se mostró indignada porque asegura que producir un tema en un estudio de grabación no es nada barato. Ella resaltó que tiene que mantener a los seis hijos de John Kelvin, 2 de los cuales son de un anterior compromiso del cumbiambero.

“Tengo que pagar alquiler, tengo que pagar una nana para salir a trabajar, tengo que pagar comida”, declaró molesta a ‘América HOY.

Según Dalia, el cantante habría gastado más de 2,500 soles para grabar su nuevo tema en la prisión. “No me parece que un dinero que no es barato se emplee en algo tan superficial ahorita que está privado de su libertad, cuando yo me estoy sacando la mugre, ni siquiera duermo, trabajando en miles de cosas para sacar adelante a mi familia”, agregó.

