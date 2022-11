Santiago Suárez se pronunció por el video de él rechazando la mano de su bailarina Marinés Acosta , en la última gala de ‘El Gran Show’. Esto se dio luego de que ellos fueran captados en cariñosos abrazos, por lo que la coreógrafa fue bautizada en redes sociales como la ‘bailarina activadora’, al ser comparada con Anthony Aranda.

Según se especuló, el actor le soltó la mano a tu bailarina porque su novia, Raysa Ortiz, estuvo presente en el set de América TV.

“No, yo siempre le cedo el brazo, y esto se ve bien en el video. Ella es mi compañera de baile, esto es un trabajo, y yo hago mi trabajo de la manera más profesional. Además, ella y yo tenemos una amistad de años, una amistad sana, con valores y principios” , se defendió Suárez.

Asimismo, Santiago Suárez minimizó el fuerte abrazo que le dio la bailarina durante uno de los ensayos de ‘El Gran Show’:

“Un abrazo es una muestra de cariño y no debería generar polémica. [{Raysa te dijo algo?] No, Raysa no me ha comentado nada, creo que lo importante es la confianza en la pareja y nosotros estamos muy bien. Además, El que nada debe, nada teme”.

Santiago Suárez estará sábado 19 de noviembre desde las 9:30 pm en El Gran Show.

