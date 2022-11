Magaly Medina se mostró conmovida al recodar la vez que falleció su mascota , la cual había comprado en una conocida veterinaria. La periodista se solidarizó con el caso de Bryan Torres, el excuñado de Yahaira Plasencia, quien denunció que le vendieron un perro enfermo a 2500 soles.

El joven denunció que su mascota falleció a los pocos días de distemper, pese a que en la veterinaria le indicaron que tenía sus vacunas.

“Esto es lo que le pasa a muchas personas que quieren una mascotita, acuden a un pagina web que les da confianza. Él depositó (dinero) para el perrito, les aseguraron que venía vacunado y no estaba vacunado” ; dijo indignada la ‘Urraca’.

La periodista indicó que muchas veterinarias venden perros sin vacunar por “tacaños”, por el hecho de “ahorrarse unos soles”. Magaly Medina recordó su amarga experiencia cuando su perrito murió a los pocos días, en su propia cama.

“ Deberían tener algo de sendibilidad y decirle al dueño que no le pusieron tal vacuna (…) A mi me pasó, con mi perro fue así. Me lo vendieron en una veterinaria de estas super super fancy (lujosa), de esas super muy conocidas, pero que lamentablemente desfalleció varios días hasta que, una madrugada porque lo hacia dormir conmigo, amaneció muerto en mi cama” , contó Magaly Medina.

“Y eso fue un golpe durísimo, no poder salvar a un animalito tan pequeño”, dijo con la voz entrecortada.

Se trataría de su perrita llamada Queenie, la cual falleció el 18 de marzo del 2020, luego de padecer una extraña enfermedad durante varios días.

TE PUEDE INTERESAR