Esta vez no lo tomó a la broma. Magaly Medina decidió cuadrar EN VIVO a los operadores de switcher, quienes no ponen los videos que ella pide en pleno programa, logrando que la ‘urraca’ les recuerde que las puertas están abiertas.

“Es cierto, tengo escases de personal en Islas de edición, pero estas son faltas de respeto al público, la falta de profesionalismo hace que yo tenga que estar dando la cara y bromeando con que es mi marca registrada, jamás la falta de profesionalismo no debería ser mi marca registrada”, fue así como Magaly criticó duramente a los encargados de ponerle los videos EN VIVO.

Finalmente, la ‘urraca’ le recordó a sus trabajadores que nadie los obliga a estar con ella y si no van a trabajar a su ritmo pueden retirarse: “Hago mi parte y creo hacerla bien y lo mismo exijo de la gente que trabaja conmigo y cuando la gente no trabaja a mi ritmo y que no se siente responsable por rendir al público, las puertas están abiertas, hice mi memo al aire”.

